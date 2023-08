¡Revelan sus motivos para ganar! La final de Yo Me Llamo 2023 será una carnicería

Los finalistas de Yo Me Llamo 2023 estuvieron en "Con o Sin Azúcar" dando detalles de la gran final y revelando el verdadero motivo por el que desean ganar.

Natalia Jiménez explicó que ella se merece ganar porque ha dejado el alma en el escenario. "He dado toda mi esencia en tarima, que sea la voluntad de Dios y estoy feliz y agradecida con el público", explicó.

Por otro lado, Eminen siente que el merece ganar Yo Me Llamo porque llegó al escenario de los sueños con un propósito muy grande. "Soy el único finalista de Yo Me Llamo Panamá que canta en inglés de todas las temporadas, he hecho un precedente para futuras generaciones que rompen estereotipos, ", afirmó.

El General afirma que él necesita ganar Yo Me Llamo 2023. "Mi provincia necesita líderes que se vean preocupados por la juventud y yo me veo como un agente renovador y de cambio para ayudar a los jóvenes".

Por último, pero no menos importante Ricardo Arjona reveló que su mayor motivo para ganar es para que el público se de cuenta que no hay nada imposible en esta vida.

La gran final de Yo Me Llamo 2023 tendrá dos rondas, en la primera estarán con un artista invitado y en la segunda cantarán solos. En cada ronda sacarán un puntaje, al final de la gala se sumará todo y uno de ellos será el ganador de la 5ta temporada. ¿A quién apoyas?