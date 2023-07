Yo Me Llamo 2023: Este fue el eliminado del 4to show

En este 4to show de Yo Me Llamo 2023 les fue mejor a los que estaban en cuerda floja y a los favoritos no muy bien. Así es, para los jurados, el participante Eminen y la participante Myriam Hernández no dieron la talla que esperaban.

Flex venía de un ensayo complicado pero en el escenario lo dio todo, claro está, los jurados fueron duros a la hora de calificarlo. "Tienes que meterle más feeling".

El General lo hizo bastante bien y estuvo entre los 3 mejores de la noche.

Silvestre Dangond y Elvis Crespo estuvieron de último en la tabla, siendo el de menor puntaje Silvestre Dangond por lo que fue el eliminado de la noche.

Me siento feliz, la verdad, estoy muy agradecido, las oportunidades están hechas para disfrutarlas, no tomo esto como una perdida, sino como un aprendizaje

Expresó Eduardo, el participante que imita a Silvestre Dangond, además dijo que espera que esta sea la primera oportunidad de muchas que vendrán. "Yo siempre quiero volver donde sí fuí feliz", culminó.