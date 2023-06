Yo Me Llamo 2023: ¿Quiénes preclasificaron en la 2da audición?

Todo inició con una Rihanna que consiguió la pre clasificación con su increíble presentación de la Riri, pero no solo ella sorprendió al jurado, un Vico C, dos Rosalías que dejaron a con ganas de más a los jurados, un romántico Reyli Barba que logró pre clasificar, una Demphra pero sobre todos ellos y los otros, hubo un momento muchos momentos emotivos que conmovieron a la producción y a la mesa de jurados.

Así es, una participante que vino a interpretar a Kany García se dirigió a la jurado Ingrid de Ycaza diciéndole que una persona que ya no está con vida era profundo admirador de la interprete de "Ahora No", esta no dudó en levantarse de su asiento e ir a darle un fuerte abrazo y beso en la frente. Como bien dijo Diego, los sueños no solo se le cumplen a nuestros artistas.

Seguido un Fonseca nos sorprendió con sus ganas de salir adelante y no solo por su presentación sino por la dificultad que presenta al tener una discapacidad visual, lastimosamente a su voz le faltaba más para parecerse a Fonseca.

No podemos dejar por fuera la presentación de Eminen, que nos dejó boquiabiertos y otro que logró pre clasificar con pase directo fue Flex, que es oriundo de Chitré como el artista original; su presentación nos voló la cabeza ¡Sus voces eran idénticas!

Al final del programa los que lograron pre clasificar fueron:

Eminen

Flex

Rihanna

Vico C

Demphra

Reyli Barba

Kany García

Natalia Jimenez

Recuerda que debes votar por tu pre clasificado favorito para que pueda entrar a la 5ta temporada de Yo Me Llamo, que tendrá su primer programa el próximo martes 20 de junio a las 8:30 p.m.