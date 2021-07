Yo Me Llamo Panamá 2021: Derroche de talento y emociones en la primera audición

Ingrid De Ycaza no logró contener el llanto cuando empezó a escuchar a Horacio Valdés.

El inicio de la tercera temporada de Yo Me Llamo Panamá 2021 estuvo lleno de talento y muchas emociones que dejaron al jurado boqui abiertos. Mira qué pasó en esta primera audición.

En el primer programa de audiciones de Yo Me Llamo Panamá 2021, los jurados quedaron sorprendidos de muchos participantes, quienes no se parecían en nada al artista que imitaban pero que sus voces tenían gran parecido. Como recordarán, en Yo Me Llamo, el mega show más visto de la televisión en Panamá, es el factor voz.