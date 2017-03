La canción navideña de Mariah Carey se convertirá en película de animación

Los estudios Universal han anunciado que adaptarán el libro infantil que publicó Mariah Carey en 2015, que a su vez está basado en la archiconocida canción que puede oírse en cualquier rincón del planeta con la llegada de la Navidad, 'All I Want for Christmas Is You', en una película animada con la que amenizar la temporada festiva a grandes y pequeños.

Para compartir con todos sus seguidores la feliz noticia, la propia artista ha recurrido a sus redes sociales y ha publicado un primer avance del filme.

"Estoy muy emocionada ante la idea de poder enseñar a todo el mundo la historia de mi canción navideña favorita, sobre todo a las nuevas generaciones de familias con mi nueva película animada, 'All I Want For Christmas Is You'. ¡Sois los primeros en conocer la noticia! No olvidéis seguir a @AllIWantMovie para conocer más detalles #Película All I want", publicó en su cuenta oficial de Instagram haciendo las delicias de sus más fieles admiradores.

El mensaje aparece junto a un breve tráiler que ofrece algunos detalles sobre el contenido de la cinta, además de mostrar a la cantante en un navideño salón junto a uno de sus adorados perros Jack Russel mientras se oye de fondo la melodía del popular tema.

"Todas las Navidades hay tradiciones sin las cuales no podemos vivir: el árbol, los calcetines, los regalos y Mariah Carey", narra la voz en off antes de dar paso a la gran estrella del vídeo, que recita la letra de su canción diciendo "No quiero muchas cosas por Navidad, solo necesito una cosa". El vídeo termina con el famoso estribillo y el anuncio de que el filme verá la luz a finales de este año.