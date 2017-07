Pista de patinaje artístico en Panamá será inaugurada en los próximos días

Dentro de pocos días estará inaugurando en Panamá, la pista de patinaje artístico sobre ruedas "Skate World", una oportunidad única para todas aquellas personas que quieran aprender o practicar esta disciplina deportiva.

Esta pista profesional de 600 metros, está ubicada en Brisas del Golf, específicamente en la Plaza Premier; y lo mejor es que contará además con tres salas de fiesta, cafetería y cualquier persona podrá alquilar los patines (en línea y de cuatro ruedas) que estarán disponibles para la práctica.

Y si la persona está preocupada porque no sabe cómo patinar, no hay problema, hay andadera aerodinámicas con ruedas con la que podrá guiarse y aprender rápidamente. Cabe destacar que no se trata de una pista de hielo, sino de una pista profesional, realizada de un material especial para el patinaje artístico.

El costo por persona para el alquiler de patines entre semana, será de aproximadamente B/.10.00 y los horarios serán los siguientes: martes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.; miércoles de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.; jueves retro de 5:00 p.m. a 7:30 p.m., viernes todo público de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.; sábado de 12:00 m.d. a 10:00 p.m.; y domingo de 12:00 m.d. a 8:00 p.m. Son turnos de dos horas por persona y el precio varía según el tipo de patines y fines de semana. La fecha aproximada de apertura es el jueves 20 de julio.

Espectáculo este fin de semana



Si eres amante de esta disciplina deportiva o te gustaría ver una demostración de cómo es, pues este sábado 8 de julio en Altaplaza Mall a las 6:00 p.m. se llevará a cabo la Gala de Patinaje Artístico, con la participación de 80 patinadoras del Grupo Unido de Patinaje Artístico de Panamá y como invitado de lujo, Marcelo Porce desde Argentina. El evento es totalmente gratuito para todo público y será al frente de Crazy Park.

Bienvenido Amigo🤗Te esperamos en Panamá 🇵🇦 Feliz de volver a compartir una pista contigo después de tantos años✨ Feliz viaje! Gran Gala 8 de Julio 6:00pm Alta Plaza👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 @skateworldpty @panamapatin @cluppart @picnicpty @rubenomargenchi @altaplazamall

