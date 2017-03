Pablo Alborán se solidariza con las víctimas de las inundaciones en Perú

Aunque lleva varios meses aislado casi por completo de la vida pública al tiempo que prepara el que será su próximo trabajo discográfico, eso no significa que el cantante Pablo Alborán no siga con detenimiento la actualidad informativa y, sobre todo, que no sea consciente de los dramáticos efectos que el temporal de lluvias ha dejado por el momento en Perú, uno de los países más queridos por el joven intérprete malagueño.

De hecho, el artista no ha tardado en recurrir a su perfil de Twitter para expresar su pesar ante las graves inundaciones y corrimientos de tierra que asolan en estos momentos al país andino, fenómenos que ya se han cobrado 62 víctimas mortales y del que en este momento hay cerca de 60.000 damnificados. Según las últimas previsiones, las fuertes precipitaciones amenazan ahora con colapsar la capital, Lima.

"Todo mi amor, Perú, fuerza", reza el escueto mensaje con el que ha querido transmitir todo su apoyo a aquellos que se han visto afectados por tan adversa climatología y, en general, a todos los peruanos.Hace escasamente dos años, también en el mes de marzo, el aclamado cantautor recalaba precisamente en Lima para presentar ante sus fieles admiradores del país su más reciente disco, 'Terral', aunque también aprovechó la oportunidad para dar a conocer su afición por algunos de los músicos más célebres de la escena peruana contemporánea.

"Tengo un gran respeto por su música, conozco a los grandes artistas peruanos como Susana Vaca, Eva Ayllón y Gian Marco, a quien admiro por su gran talento para componer e interpretar. Le pude ver en la ceremonia de los premios Grammy en 2013 y me fascinó, la interpretación que hizo del tema 'La Flor de la Canela', fue una maravilla. Siento un gran respeto y admiración por él", confesaba al diario La República durante su última visita al estado latinoamericano.