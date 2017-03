Shannen Doherty "afortunada" tras concluir tratamientos contra el cáncer

La actriz Shannen Doherty está recuperando poco a poco sus energías tras concluir los tratamientos de quimio y radioterapia a los que se ha sometido como parte de su tratamiento para vencer el cáncer de pecho que le fue diagnosticado en marzo de 2015. Por el momento, ya se encuentra lo suficientemente fuerte como para acudir este sábado a una gala organizada por una protectora de animales y recorrer incluso la alfombra roja para posar ante los medios junto al fundador de la asociación, Marc Ching.

"Me encuentro genial, genial. Y me siento muy afortunada. Afortunada de estar aquí, de pie junto a Marc, y afortunada de poder formar parte de esta fundación y de que esta noche podamos prestar nuestra voz a aquellos menos afortunados que no poseen una", aseguró la intérprete a People.A lo largo de su batalla contra la enfermedad, Shannen ha compartido en las redes sociales sus progresos y recaídas, o el amargo trago que supuso raparse la cabeza cuando empezó a perder su característica melena, para ayudar a otros en su misma situación, aunque ella resta importancia a su valentía.

"No me considero una inspiración. Para mí, Marc es alguien inspirador. Los horrores a los que se enfrenta cada día hacen que el cáncer parezca poca cosa. Si he conseguido ayudar a alguien, entonces me alegro mucho. Pero para mí este hombre de aquí sí que resulta una inspiración", aseguró acerca de la labor de la protectora rescatando animales abandonados y maltratados.

En esta última aparición pública, la que fuera protagonista de la serie 'Embrujadas' estuvo acompañada por su marido, quien quiso compartir en sus redes sociales un fragmento del discurso que pronunció su famosa mujer para revelar lo orgulloso que le hacía sentir verla de nuevo en acción.

"Esto es de su discurso de anoche presentando una gala benéfica en Hollywood. Estaba presentando al activista de los derechos de los animales y salvador de perros Marc Ching. Consiguió arrancar muchas lágrimas en la sala. Y yo me sentí muy orgulloso de mi esposa por su don de palabra y su capacidad para conectar con los demás" escribió Kut junto a la grabación.