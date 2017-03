Sin Bandera afirma que su nuevo disco marca "un cierre de ciclo"

El dueto Sin Bandera afirmó que su disco "Primera Fila Acústico. Una última vez. Encore", presentado hoy en la Ciudad de México, marca el cierre de un ciclo, aunque se negó a hablar de "separación".

"Este disco significa un cierre definitivo a un ciclo. No lo pondría en palabras tan drásticas, pero sí: es un cierre de ciclo", dijo Leonel García, miembro con Noel Schajris de Sin Bandera, dueto vigente de 2000 a 2008 con temas como "Mientes tan bien".

Sentenció que "a estas alturas de nuestra vida hemos aprendido a cerrar las puertas y no dejar un espacio para el futuro" aunque, apuntó, seguirán los "proyectos personales, de solistas, terminando la gira de 'Encore' que vamos a comenzar" en abril.

García consideró como "bastante incierto" anticipar qué pasará con el dueto porque los dos integrantes quieren dedicarle tiempo a sus trabajos como solistas.

"La gente sabe que han pasado siete años desde la última vez que estuvimos juntos" y que este reencuentro fue para hacer una última gira, dijo, y si en el futuro se les ocurre hacer algo, queda "una pequeña abertura que dejamos ahí para no ser tan determinantes y categóricos".

A su vez, Noel Schajris no quiso especificar cuánto tiempo seguirá el dueto pero pidió no ponerle "un cierre a una magia que tiene que ver con Sin Bandera".

"No se sabe. Ya no usemos más categóricos. Ya no vamos a hablar de separación, reencuentro o despedida", abundó.

Interrogado sobre cuánto influye la mercadotecnia en su decisión de mantenerse activos como Sin Bandera, Schajris afirmó que "nosotros no hacemos cosas por mercadotecnia, hacemos cosas de corazón".

Durante la gira llamada "Una última vez", Sin bandera recorrió 38 ciudades de ocho países y obtuvo un reconocimiento de su compañía de discos por la venta de 400.000 boletos para sus conciertos.

"Esta gira ha sido maravillosa, nos ha enseñado muchísimo de cómo funciona la industria y a qué responde el público", y "estamos muy orgullosos de presentar este trabajo acústico", indicó García.

El grupo dijo que no descarta presentarse en España, Brasil y en aquellos países en los que han tenido pocas oportunidades de ofrecer su música.

Sin Bandera se presentó en el Festival de Viña del Mar, Chile, el pasado 21 de febrero y fue galardonado con la Gaviota de Oro y la Gaviota de Plata.