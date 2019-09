Aprobado en último debate proyecto que crea el régimen de las Asociaciones Público Privada

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles en tercer debate el proyecto de ley N°12, que crea el régimen de las Asociaciones Público Privada (APP) para el desarrollo como incentivo a la inversión privada, desarrollo social y la creación de empleos.

Esto luego que la iniciativa fuera devuelta a segundo debate la noche del lunes, para excluir al Ejecutivo como el ente regulador y se estableciera la inhabilitación a las empresas condenadas por corrupción.

En ese sentido se aprobó que las empresas que han sido confesas, aunque no hayan sido inhabilitadas, no podrán licitar si antes no proceden con la cancelación total de las multas impuestas.

El documento establece que las contrataciones APP podrán ser aplicadas en todas las entidades del gobierno central, entidades autónomas y semiautónomas del sector público no financiero, municipios y sociedad mercantiles donde el Estado sea propietario de por lo menos el 51% de las acciones.

Asimismo, se exceptúan del ámbito de aplicación de este proyecto, el Idaan , el Canal de Panamá, bancos estatales, y los servicios de seguridad, entre otros.

Mientras que las reclamaciones que tengan las partes podrán ser atendidas por un tribunal de arbitraje de resolución de conflictos.

Pleno de la @asambleapa aprueba en 3er debate el proyecto de ley No.12 que crea el Régimen de las APP, cuyo objetivo es reactivar la economía y generar empleos con grandes proyectos que necesita el país. — Asamblea Nacional (@asambleapa) September 11, 2019