Sempris niega existencia de conflictos con secretario general de MiAmbiente

El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, reaccionó este jueves sobre la denuncia hecha ante la Procuraduría de la Administración, por el secretario general de esa entidad, Félix Wing, quien señaló la existencia de supuestas presiones en su contra.

El titular de Ambiente señaló desconocer las declaraciones dadas por Wing, sin embargo, negó la existencia de conflictos entre ambos y aseguró estar abierto al diálogo.

“Yo no creo que exista ningún conflicto, yo soy el Ministro de Ambiente, conozco muy bien al señor Wing, lo he invitado a mi oficina, no entiendo por qué no se ha aproximado. Yo lo conozco desde 1998 que él trabajó en una ONG aquí en la ciudad de Panamá… estamos abiertos y básicamente nuestra esperanza es que los temas sustantivos no sean distraídos por unos individuos con agendas que nosotros no manejamos”, declaró Sempris.

Por su parte Wing aseguró que lo quieren destituir del cargo de Secretario General de MiAmbiente, y añadió que se mantendrá en el puesto.

“Quiero a aclararle a la ciudadanía, que la razón por la que me quieren sacar es porque saben que yo no me presto ni para irregularidades, ni para violación a la Constitución y la ley, ni para actos de corrupción, esa es la razón por la que me están tratando de sacar. Yo voy a seguir en el puesto y voy a seguir defendiendo la institucionalidad ambiental que tanto nos ha costó”, enfatizó Wing.