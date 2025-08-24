Fauna Actualidad -  24 de agosto de 2025 - 09:32

Lagarto gusano rojo: el reptil excavador que no es serpiente

El lagarto gusano rojo es un reptil subterráneo que muchos confunden con una serpiente. Se alimenta de insectos y pequeños vertebrados bajo tierra.

@AMNH
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El lagarto gusano rojo es un reptil excavador que pasa la mayor parte de su vida bajo tierra y, aunque muchos lo confunden con una serpiente por su aspecto alargado, en realidad no lo es.

¿Dónde vive y de qué se alimenta el lagarto gusano?

Este curioso animal se desplaza en túneles bajo la superficie y caza gracias a su lengua bífida, que detecta vibraciones y señales químicas en el suelo. Su dieta está compuesta por hormigas cortadoras de hojas, escarabajos y, en ocasiones, pequeños vertebrados como ratones.

Su estilo de vida subterráneo lo convierte en una especie difícil de observar, pero esencial en el equilibrio de los ecosistemas, ya que controla poblaciones de insectos y pequeños animales.

