Lagarto gusano rojo: el reptil excavador que no es serpiente

El lagarto gusano rojo es un reptil excavador que pasa la mayor parte de su vida bajo tierra y, aunque muchos lo confunden con una serpiente por su aspecto alargado, en realidad no lo es.

¿Dónde vive y de qué se alimenta el lagarto gusano?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1959452855988879842&partner=&hide_thread=false El lagarto gusano rojo es un reptil excavador que pasa la mayor parte del tiempo bajo tierra, y no una serpiente. Caza detectando vibraciones y a través de receptores químicos en su lengua bífida y se alimenta de hormigas cortadoras de hojas, escarabajos e incluso pequeños… pic.twitter.com/jrwl2wKV9M — Telemetro Reporta (@TReporta) August 24, 2025

Este curioso animal se desplaza en túneles bajo la superficie y caza gracias a su lengua bífida, que detecta vibraciones y señales químicas en el suelo. Su dieta está compuesta por hormigas cortadoras de hojas, escarabajos y, en ocasiones, pequeños vertebrados como ratones.

Su estilo de vida subterráneo lo convierte en una especie difícil de observar, pero esencial en el equilibrio de los ecosistemas, ya que controla poblaciones de insectos y pequeños animales.