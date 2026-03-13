Panamá expone gestión migratoria en cumbre internacional en México

El director del Servicio Nacional de Migración expuso los desafíos y avances de Panamá en control migratorio y vigilancia fronteriza, con énfasis en la situación del Tapón del Darién.

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Panamá comparte experiencia en gestión fronteriza

Panamá presentó el panorama de su gestión fronteriza y los desafíos que enfrenta en materia de movilidad humana durante el Border Management Technologies Summit America, realizado en México del 10 al 12 de marzo.

En el encuentro participó como ponente el director general del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Roger Mojica Rivera, quien expuso los avances del país en materia de control migratorio, especialmente en el Tapón del Darién, una de las principales rutas de movilidad irregular en la región.

Durante su intervención, Mojica destacó las herramientas tecnológicas y los mecanismos de coordinación institucional implementados por Panamá para reforzar la vigilancia en sus puntos fronterizos y mejorar la respuesta ante los flujos migratorios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2032469368034963721?s=20&partner=&hide_thread=false Panamá presentó el panorama general de su gestión fronteriza y los retos que enfrenta el país en materia de movilidad humana y control migratorio, particularmente en el Tapón del Darién, en el Border Management Technologies Summit America, desarrollado en México.



El director… pic.twitter.com/uDDcFbIa5e — Telemetro Reporta (@TReporta) March 13, 2026

Tecnología y cooperación regional

El funcionario también abordó el futuro de la gestión fronteriza panameña, subrayando la importancia de integrar soluciones tecnológicas, sistemas de gestión de identidad y análisis de información para fortalecer la seguridad y eficiencia de los procesos migratorios.

El Border Management Technologies Summit America reunió a autoridades gubernamentales, expertos técnicos y especialistas en seguridad y migración de distintos países, quienes intercambiaron experiencias sobre tecnologías aplicadas a fronteras, facilitación de viajeros, gestión migratoria y cooperación regional.