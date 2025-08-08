WhatsApp: Cómo conservar mensajes temporales y proteger tu privacidad

WhatsApp ha implementado la opción de conservar mensajes temporales, para que los participantes de un chat puedan guardar mensajes antes de que desaparezcan al terminar su periodo de duración.

Cuando un mensaje es conservado, todos en la conversación pueden verlo, y este permanecerá disponible en la carpeta Mensajes conservados, accesible desde los ajustes o la información del chat.

La privacidad es una prioridad: si alguien conserva un mensaje que tú enviaste, recibirás una notificación y tú decides quién puede conservarlo. Además, puedes dejar de conservar tus mensajes para impedir que otros sigan guardándolos.

¿Cómo conservar un mensaje en WhatsApp?

Mantén presionado el mensaje y selecciona Conservar.

Los administradores de grupos pueden limitar quién tiene acceso a esta función.

¿Cómo dejar de conservar un mensaje?

Haz clic en el menú (chevrón hacia abajo) del mensaje.

Selecciona Dejar de conservar y confirma.

Nota: después de 25 días del vencimiento del mensaje temporal, ya no podrás dejar de conservarlo.

Esta herramienta ayuda a mantener conversaciones importantes y mejora la experiencia en WhatsApp, combinando funcionalidad con protección de la privacidad del usuario.