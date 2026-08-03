Gran estreno de Amor Profundo por Telemetro: la historia de amor que conquistará a Panamá

Este lunes 3 de agosto llega a los hogares panameños una nueva historia de amor que ni el tiempo ni los enemigos han podido derrotar. Se trata de la telenovela turca Amor Profundo, la cual se estrena a las 8:00 p.m. por Telemetro.

La serie ha sido un rotundo éxito en Turquía desde su estreno en 2025. La historia gira en torno a dos personajes fundamentales, en especial a dos almas que buscan vivir su romance en libertad a pesar de los conflictos entre sus clanes familiares: Adil Koçari, el orgulloso líder de la montaña, y Esme Furtuna, la feroz reina del mar.