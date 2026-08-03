Este lunes 3 de agosto llega a los hogares panameños una nueva historia de amor que ni el tiempo ni los enemigos han podido derrotar. Se trata de la telenovela turca Amor Profundo, la cual se estrena a las 8:00 p.m. por Telemetro.
Amor Profundo Amor Profundo - 3 de agosto de 2026 - 11:26
Gran estreno de Amor Profundo por Telemetro: la historia de amor que conquistará a Panamá
Este lunes 3 de agosto estrena en los hogares panameños una nueva telenovela turca Amor Profundo por Telemetro.
La serie ha sido un rotundo éxito en Turquía desde su estreno en 2025. La historia gira en torno a dos personajes fundamentales, en especial a dos almas que buscan vivir su romance en libertad a pesar de los conflictos entre sus clanes familiares: Adil Koçari, el orgulloso líder de la montaña, y Esme Furtuna, la feroz reina del mar.
En esta nota: