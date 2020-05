Melissa Gallego G. • 1 May 2020 - 02:07 AM

Los planes de todos los deportistas a nivel mundial se han visto alterados a causa de la pandemia del COVID-19, y los del lanzador panameño Daniel Espino no son la excepción.

El prospecto de 19 años, quien fue seleccionado por los Indios de Cleveland en la primera ronda del Draft de la MLB en el 2019 (pique 24), confesó en entrevista con Deportes RPC, que ha sido un momento difícil para él, puesto que su preparación y rendimiento estaban al tope para empezar a jugar en el momento en el que se canceló la actividad beisbolística de las Grandes Ligas a causa del virus.

Publicidad

"Yo iba a empezar a lanzar en Spring Training un día después de que todo se canceló. Mi familia acababa de llegar, viajaron justamente para estar conmigo y se dio todo esto, estuvieron solo 5 días y luego tuvimos que viajar a Panamá. Es algo que duele por los sacrificios y la preparación previa que uno hace para ganarse su puesto, y luego pasan estas cosas que no controlamos, pero que Dios sabe por qué las hace. Sé que de esta saldremos", expresó el joven pitcher que es caracterizado por su recta que está entre las 94 y 98 mph y que ha llegado incluso hasta las 100 mph.

El pelotero se encuentra actualmente en ciudad de Panamá pasando la cuarentena junto a su familia. "De momentos malos podemos sacar muchas cosas buenas. Uno está acostumbrando a estar jugando y viajando todo el tiempo, ahora estoy en familia, cosa que no siempre tengo la oportunidad de hacer, estoy meditando, haciendo mis ejercicios y siguiendo las medidas sanitarias", comentó.

Publicidad

Sobre el contacto con los Indios de Cleveland durante el desarrollo de la pandemia, Espino destacó que la organización y sus coaches han estado muy pendientes de sus jugadores: "Tenemos contacto diario con ellos, nos mandan cuestionarios para saber cómo nos estamos sintiendo, nos preguntan si hemos estado cerca a alguien que tenga el virus. También nos mandan rutinas de ejercicios y cosas que podemos hacer para mantenernos en forma en casa como yoga, pilates y cosas así. Han hecho un muy buen trabajo. Siento que estoy en la mejor organización".

Según medios estadounidenses, la MLB (Major League Baseball) estaría planteando modificar el formato de competencia de la temporada 2020 para poder reanudar las actividades que fueron suspendidas desde el pasado 12 de marzo por el COVID-19, y para ello, estarían estudiando la posibilidad de tener 3 divisiones con 10 equipos cada una, agrupados de acuerdo a su posición geográfica. Sobre este tema, Espino fue bastante claro: "No estamos en una situación normal, ni este será un año normal, no podrá ser como una temporada regular y tendremos que acoplarnos a lo que ellos decidan. Queremos salir y jugar, dar lo mejor de nosotros, pero la salud es lo primordial".

En el 2019, Espino estuvo jugando en dos equipos de Ligas Menores como pitcher estelar, primero con los Indians Reds de la Liga de Arizona (categoría 'rookie'), con quienes se subió a la lomita 6 veces con una efectividad de 1.98, permitiendo 7 imparables y dando 16 ponches (marca 0-1), siendo promovido después a los Scrappers de Mahoning Valley, donde tuvo tres salidas con un total de 10 entradas trabajadas y una efectividad de 6.30, recibiendo 9 imparables, 8 carreras y recetando 18 ponches (marca 0-2). Entre las dos experiencias, el panameño se inclinó por la de los Scrappers.

"Al principio me tomó unos días acostumbrarme al hecho de llegar 4 o 5 horas antes al terreno, pues no sabía que hacer durante ese tiempo (risas). Ahora tengo mis rutinas. Antes de ser firmado, viví 3 años en USA y estaba en una academia donde nos trataban como si fueramos profesionales aunque teníamos 15 o 16 años, creo que por eso se me hizo más fácil adaptarme", señaló el pelotero de 1.88 m de estatura.

Daniel Espino tiene un gran modelo a seguir, su beisbolista favorito y compatriota, Mariano Rivera, único miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas elegido unánimemente. "A nivel profesional admiro todo de Mariano, y a nivel personal, su humildad, su sencillez y la forma en la que ve a Dios".

Y es que si algo tiene claro el joven beisbolista es el significado que tiene Dios en su vida: "Dios es todo para mí, sin él no sería quien soy, sin él no estaría aquí. El ha hecho que mi vida sea totalmente diferente. Desde pequeño voy a la iglesia, leo la biblia y aprendo mucho ahí", resaltó el joven de raíces santeñas, quien además expresó que no solo le importa ser un gran profesional sino también destacar como persona donde quiera que vaya. "A nivel de terreno todos podemos hacer cosas importantes, pero fuera del terreno es donde tú haces la diferencia como pelotero y como ser humano".

Finalmente, Espino le mandó un mensaje a los jóvenes panameños: "A los que tienen sueños, crean que nacieron con destino y nada los va a sacar de ese destino. Cumplan sus sueños aunque sea difícil, nada es fácil en esta vida, trabajen y sean muy disciplinados. Traten de hacer una cosa a la vez, porque si hacemos dos podemos ser muy buenos, pero si nos enfocamos en una podemos ser los mejores en ello, y por último, por favor quédense en casa y sigan las medidas sanitarias, pronto saldremos de esto, Dios primero".