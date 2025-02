¡Adiós inesperado! Julie y Luigi dejan la etapa verde de Calle 7 Panamá

Por su parte, Luigi enfrentó serias dificultades de salud, ya que no pudo presentarse debido a una incapacidad médica producto de un virus. Esta situación explicó su rendimiento limitado en el día anterior, cuando no pudo dar su 100%. Lamentablemente, su estado de salud lo obliga a abandonar la competencia.

Julie se despide de la etapa verde de Calle 7 Panamá

La competidora femenina, quien había luchado arduamente para llegar a la etapa verde, compartió que desde el fin de semana ha estado lidiando con síntomas de resfriado, lo que le ha afectado considerablemente en los últimos días. A pesar de sentirse mal, Julie logró competir en el primer día de la etapa verde, pero finalmente no pudo continuar debido a su estado de salud.

Con evidentemente frustración, Julie expresó: "Ahorita siento mucha impotencia de no poder llegar a la etapa verde porque sufrí mucho para llegar hasta acá, di mucho de mi esfuerzo, me hubiera encantado seguir, pero no contaba con que en verdad me enfermaría justo al principio de la etapa verde".