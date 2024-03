Calle 7 Panamá: Cocolin estará fuera del campo de batalla por unos días

Sigue leyendo: Claudia Tapasco pide empatía en el campo de batalla

Cocolin estará unos días fuera de competencia

El capitán de la Fiebre Amarilla, explica la situación y el motivo de por qué cayó su molestia.

Tengo una molestia del desempate del lunes, como siempre no le tomé importancia, para mi otro golpe más no afecta

Comenzó diciendo Cocolin, quien tuvo buscar atención médica, por ordenes de producción y descubrió algo que ni el mismo sabía.

"Los resultados arrojó algo que yo tampoco esperaba y ciertamente estoy lesionado, pensaba que era algo mínimo" continúo diciendo.

Cocolin reconoció que su equipo tenía razón y que no debió alinearse padeciendo una lesión.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de días que le tome al competidor recuperarse.