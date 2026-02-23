Calle 7 Panamá: Enrique Siu vuelve al campo de batalla en la nueva temporada

Este lunes 23 de febrero arrancó una nueva temporada de Calle 7 Panamá, desde un nuevo campo de batalla y con nuevos competidores que deberán enfrentarse a los más experimentados para mantenerse dentro de la competencia.
En junio de 2025, Enrique integró a la competencia; sin embargo, salió de Calle 7 Panamá tras recibir una oferta laboral imposible de rechazar, directamente relacionada con su formación profesional.
Siu se consolidó como uno de los competidores más queridos por la fanaticada y logró coronarse campeón de la cuarta temporada del programa. El competidor regresa a Calle 7 Panamá tras 20 temporadas de ausencia.