23 de febrero de 2026

Calle 7 Panamá: Enrique Siu vuelve al campo de batalla en la nueva temporada

Enrique Siu ha sido uno de los participantes más experimentados del campo de batalla de Calle 7 Panamá.

Este lunes 23 de febrero arrancó una nueva temporada de Calle 7 Panamá, desde un nuevo campo de batalla y con nuevos competidores que deberán enfrentarse a los más experimentados para mantenerse dentro de la competencia.

Uno de esos participantes experimentados es Enrique Siu, quien formará parte del equipo Furia Roja, una de las sorpresas de esta nueva edición.

En junio de 2025, Enrique integró a la competencia; sin embargo, salió de Calle 7 Panamá tras recibir una oferta laboral imposible de rechazar, directamente relacionada con su formación profesional.

Siu se consolidó como uno de los competidores más queridos por la fanaticada y logró coronarse campeón de la cuarta temporada del programa. El competidor regresa a Calle 7 Panamá tras 20 temporadas de ausencia.

