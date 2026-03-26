| Telemetro
Panamá Calle 7 -  26 de marzo de 2026 - 08:10

Calle 7 Panamá: Fiebre Amarilla gana y rompe dominio de la Furia Roja

Fiebre Amarilla ganó los 300 puntos en Calle 7 Panamá y frenó el dominio de Furia en la temporada 27.

Calle 7 Panamá

Calle 7 Panamá

Telemetro
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La competencia de Calle 7 Panamá vivió una jornada intensa este 25 de marzo de 2026, donde la emoción, el esfuerzo físico y la rivalidad estuvieron al máximo. Contra todo pronóstico, la Fiebre Amarilla logró imponerse y se llevó los 300 puntos, firmando una victoria clave que cambia el ritmo de la temporada 27.

Luego de varias jornadas en las que el equipo Furia se mostró sólido e imparable, los amarillos lograron reaccionar y darle un giro a la competencia. El equipo amarillo, que venía mostrando dificultades, encontró finalmente la fórmula para imponerse en la pista.

Calle 7 Panamá: Fiebre Amarilla se queda con la victoria

Embed - CALLE 7 PANAMÁ - 25 DE MARZO | TERCERA COMPETENCIA: RUTA INCLINADA

En esta nota:
Seguir leyendo

Victoria con conflicto: lo que pasó en Calle 7 Panamá el miércoles 18 de marzo

Reto KFC: Competidoras del equipo rojo vs amarillo en desafío de equilibrio

Onion Ring Sandwich de KFC: el reto del sabor

Recomendadas

Más Noticias