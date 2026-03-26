Calle 7 Panamá: Fiebre Amarilla gana y rompe dominio de la Furia Roja

La competencia de Calle 7 Panamá vivió una jornada intensa este 25 de marzo de 2026, donde la emoción, el esfuerzo físico y la rivalidad estuvieron al máximo. Contra todo pronóstico, la Fiebre Amarilla logró imponerse y se llevó los 300 puntos, firmando una victoria clave que cambia el ritmo de la temporada 27.
Luego de varias jornadas en las que el equipo Furia se mostró sólido e imparable, los amarillos lograron reaccionar y darle un giro a la competencia. El equipo amarillo, que venía mostrando dificultades, encontró finalmente la fórmula para imponerse en la pista.
Calle 7 Panamá: Fiebre Amarilla se queda con la victoria