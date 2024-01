Calle 7 Panamá: Fuckencio da el último adiós a su participación en el campo

Físicamente no puedo regresar, se lo tuve conversando a uno de los compañeros, todos han visto que soy un competidor que se la faja aquí en el campo, y si yo voy a regresar es porque voy a dar el 1000% y siempre lo tuve dando, yo no voy a regresar para deshonrar a mi equipo. Físicamente no puedo regresar, se lo tuve conversando a uno de los compañeros, todos han visto que soy un competidor que se la faja aquí en el campo, y si yo voy a regresar es porque voy a dar el 1000% y siempre lo tuve dando, yo no voy a regresar para deshonrar a mi equipo.

Expresó Leonardo quien dejó claro que prefiere recuperarse de su lesión y que siempre va a tener a su equipo amarillo en el corazón.

Además va a retomar su carrera universitaria, la cual es odontología y prefiere prestarle atención a su carrera.