Calle 7 Panamá: Marlene Gilbert rompe el silencio sobre de su lesión

La mamacita comentó que no está del todo bien, pero que poco a poco la inflamación ha disminuido, a pesar de que no ha tomado un descanso para recuperarse al 100%.

"He pensado mucho en el equipo, pero no en mí. Hasta el sol de hoy, nunca me he tomado vacaciones", comentó Marlene.

En su momento de desahogo, Marlene expresó que estuvo muy molesta con la fanaticada y con el equipo porque estaban acostumbrados a que ella cargara al equipo, a pesar de que sabían que no podía rendir al máximo en algunas pruebas.

Soy una mujer fuerte que viene a luchar, y como lo dije, siempre por el equipo

Dijo la competidora experimentada, además también señaló que es momento de pensar en ella misma después de haber pasado por esta lesión, que la ha dejado algo afectada.

Marlene mencionó que siente que ha mejorado un 80%, ya que ahora siente sus pisadas más fuertes y seguras.