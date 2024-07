Calle 7 Panamá: Sahiry Chavéz rompe en llanto tras recibir nominación de su equipo

Sahiry es nominada por la fiebre amarilla de Calle 7 Panamá

Este miércoles, los amarillos perdieron el día por lo que les tocó nominar a alguien de su equipo y fue nada más y nada menos que la competidora Sahiry Chavéz y ella no dudó en romper en llanto, tras sentirse frustada

"Era de esperarse yo sabía que me iban a nominar así que ni modo. Yo acepto la nominación ya", expresó Sahiry.

Luego de esto, la competidora novata no pudo aguantar y dijo que a pesar de que la nominen siempre dará lo mejor de ella.

"Yo voy aceptar mi nominación, voy a mejorar y yo no me voy a ir de aquí, que me nominen y que me sigan nominando yo lo que quiero hacerlo es bien en equipo por ende esto a mi la verdad no me molesta, yo realmente quiero hacerlo bien", continúo diciendo.

Además hizo enfasis en que ella asiste todos los días y que siempre va con muchas ganas de dar lo mejor de ella.