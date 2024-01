Calle 7 Panamá: Sol rompe en llanto al dedicarle a su abuela su triunfo

A pesar de todo lo que conlleva su propio duelo de perder a un ser especial como lo es una abuela, Sol se concentró en dedicarle este triunfo a su abuela y en efecto lo logró.

Cuando sentí que me habían sacado un poco de ventaja, me frustré pero solamente se me venía a la mente mi abuelita a la cabeza y decía por ella hazlo, quiero decirle que la amo mucho y siempre la amaré. Cuando sentí que me habían sacado un poco de ventaja, me frustré pero solamente se me venía a la mente mi abuelita a la cabeza y decía por ella hazlo, quiero decirle que la amo mucho y siempre la amaré.

Expresó tras El Chamo preguntarle porque no se ha quitado la camiseta de amenazado y celebrar como se debe su regreso a la filas amarillas.