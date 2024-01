Calle 7 Panamá: Sol se siente decepcionada de su rendimiento

Sol se siente mal por su rendimiento en el campo de batalla

Bruce pasó a la fila de amenazadas junto a Farah, tras perder la última prueba de nominación contra Nicky y Mónica Lee.

Decepcionada de mi misma, creo que esta temporada ha sido súper dura, no me siento a mi 100%, no estoy dando mi 100% y me molesta no salir cansada y no poder entregar el 100 en la prueba

Expresó Sol al no poder pasar a la etapa verde, además de que siente que son muchas cosas y que no se siente conforme.

"Siento que son muchas cosas y la verdad no me siento conforme con nada de lo que estoy haciendo, en vez de dar un 100% doy un 50 y no se que me pasa, pero nada a seguir adelante y disfrutar de lo que queda de la temporada", concluyó la miembro de la Fiebre Amarilla.