Calle 7 Panamá: Tiene a sus finalistas, ¿quiénes ganarán?

Así quedaron definidos los finalistas masculinos

En el caso de los varones fueron dos pruebas debido a la cantidad de puntos. La última competencia fue más de destreza, en la cual Jean Modelo sacó la ventaja seguido por Alfredo Torres El Chamo, quienes precisamente se mantenían a la cabeza de la tabla de puntuación.

Así quedó la tabla al final de la prueba:

Jean Modelo 1800 puntos

El Chamo 1500 puntos

Bryan Guerrero 1000 puntos

Erick Anderson El Lobo 700 puntos

De esta manera quedó definida que la final masculina de Calle 7 Panamá será entre un competidor de la Fiebre Amarilla y otro de la Furia Roja.

"Confío en mí en mi potencial... que gane el mejor", dijo Jean Modelo, quien busca nuevamente alzarse con la gloria y convertirse en campeón.

Por su parte, El Chamo aprovechó para enviarle un mensaje a su madre. "Mamá un paso más... ya estamos pisando la Arena Roberto Durán", dijo.

Alfredo Torres es el actual campeón de Calle 7 Panamá y saldrá al campo de batalla a validar su título.

Una cerrada semifinal femenina

Tres pruebas, cuatro competidoras. Paola Viale, Claudia Tapasco, Yoani Ben y Marlene Gilbert salían al campo de batalla en busca de su boleto a la Arena Roberto Durán.

Las últimas pruebas fueron muy cerradas, fue necesaria una tercera competencia para definir a las finalistas de la rama femenina.

Una prueba de velocidad acabaría con todo. Las cuatro salieron a darlo todo.

Yoani Ben lograba ganar la prueba y sumar 400 puntos. Seguida por Marlene Gilbert y luego Claudia Tapasco.

Tras la sumatoria, la tabla quedó de la siguiente manera:

Marlene Gilbert 1800 puntos

Yoani Ben 1800

Claudia Tapasco 1600 puntos

Paola Viale 800 puntos

Para Marlene será su primera vez en una final de Calle 7 Panamá. Ella no podía ocultar su emoción, cada vez que intentaba reaccionar rompía en llanto.

"Yo no me lo creo… no sé si reír o llorar. Me siento super contenta… yo sabía que podía", fueron algunas de las palabras de Marlene.

En el caso de Yoani Ben, la llamada Pantera, buscará su 5to título de Calle 7 Panamá. Tras finalizar las pruebas confesó: "Yo no me veía aquí".

Le dedicó el triunfo a sus hijas y a su mamá. Además agradeció el apoyo de todo el público. Así mismo, le dedicó unas palabras a Paola Viale. "Me quitó una carga. Paola me metió en la final", dijo Yoani.

La final del retorno de Calle 7 Panamá

Nuevamente, los fanáticos de Calle 7 Panamá podrán vivir una final en la Arena Roberto Durán, donde se esperan alrededor de 6 mil personas.

Las puertas para la final de temporada abren desde las 5pm.

La final de Calle 7 Panamá también se podrá ver EN VIVO a través de Telemetro y todas las plataformas digitales: Telemetro.com, MedcomGo, YouTube, Twitch y Bigo.