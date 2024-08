Facundo evalúa la situación a la Fiebre Amarilla de Calle 7 Panamá

"Estoy contento con la Fiebre Amarilla; en los últimos días se ha notado un cambio de actitud en el equipo", comenzó diciendo Facundo.

El competidor considera que lo más importante en estos momentos es centrarse en las pruebas de equipo y no enfocarse en el aspecto personal de cada competidor, para así tener una mejor oportunidad de ganar.

Facundo analiza la situación de la Fiebre Amarilla de Calle 7 Panamá

Domínguez le preguntó a Facundo sobre cómo ha visto la evolución del equipo amarillo desde los tiempos que inicio en el campo de batalla hasta ahora según su experiencia, sobre todo las últimas perdidas que han tenido recientemente, por lo que él con una sonrisa se sinceró.

La verdad es algo que le viene pasando a la Fiebre desde hace mucho, yo creo que lo viví en los comienzos o mis últimas temporadas, que fue el comienzo de un problema del equipo amarillo que es más de actitud, de familia, de equipo

Comentó Facundo sobre la situación que está viviendo el equipo Amarillo.

"Los rojos han sabido construir una buena familia, una buena dinámica de grupo y el equipo amarillo no la encuentra hace temporadas por no decir años que no encuentra la química de equipo, es un poco lo que quiero traer", continúo diciendo el competidor.

Facundo reconoció que dentro del equipo hay mucho potencial, pero hay que seguir echando ganas y trabajando para cumplir el objetivo.