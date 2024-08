Ian Delgado y Nicky, de la Fiebre Amarilla, se despiden del campo de batalla de Calle 7 Panamá

Le podría interesar: Edikelis Ng y Bryan Guerrero se roban las miradas en el tercer show de Yo Me Llamo 2024

Competencia de amenazados masculina de Calle 7 Panamá

En esta competencia de amenazados de Calle 7 Panamá, se enfrentaron Ian y Axel de la Fiebre Amarilla, mientras que Haguen representó a la Furia Roja.

Para salvarse de la eliminación, los competidores debían completar un total de diez campanadas.

Al inicio de la prueba, los competidores se mantuvieron parejos, pero en un giro inesperado, el competidor escarlata tomó la delantera, dejando atrás a los de la Fiebre Amarilla.

Haguen, el novato, fue el primero en lograr tocar las diez campanadas, seguido por Axel.

Lamentablemente, y de manera inesperada, el experimentado Ian Delgado tuvo que despedirse de Calle 7 Panamá.

"Los entrenos están, el sudor está, la sangre está, las lágrimas están, las ganas están pero hay veces en que simplemente no te toca " dijo el competidor Ian tras su salida.

Amenazados agosto.mp4

Competencia de amenazados femenina de Calle 7 Panamá

En esta competencia de amenazadas femeninas, se enfrentaron Nicky, Lía y Sahiry. La prueba que les tocó a las chicas requería mucha agilidad y resistencia física.

Para salvarse de la eliminación, debían completar un total de ocho campanadas.

Al inicio de la prueba, las competidoras se mantuvieron a la par en cuanto al ritmo, pero en un giro inesperado, las novatas comenzaron a tomar la delantera, dejando atrás a la experimentada de la Fiebre Amarilla.

Lía Borrero, una de las competidoras novatas, fue la primera en completar las ocho campanadas, seguida por Sahiry, también novata.

De manera inesperada, al igual que en la competencia masculina, la experimentada Nicky se despidió del campo de batalla de Calle 7 Panamá.

"Estoy tranquila, me encanta estar en el campo de batalla pero llega un momento en que tienes que admitir que esto simplemente no es para mí, que la vida me tiene muchísimas puertas abiertas", dijo Nicky tras su salida de Calle 7 Panamá

Nicky admitió que la prueba no estaba a su favor, porque nunca ha tenido el control de los objetos, pero que hizo todo lo posible.