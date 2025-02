Jean Modelo es eliminado de Calle 7 Panamá: "Hoy me toca morir con las botas puestas"

Tras su eliminación, Modelo fue claro al responder sobre la situación de la última competencia: "En mis 15 temporadas nunca le he pedido a ningún competidor hacer alianzas para pasar a la siguiente etapa, y estoy consciente de que soy el único responsable de estar en esta posición", expresó con determinación.

Contenido relacionado: Así quedó la tabla de puntuación en el 8vo día de etapa verde

Jean Modelo se despide de la etapa verde de Calle 7 Panamá

En un momento lleno de sentimientos, Modelo expresó entre lágrimas: "Hoy me toca morir con las botas puestas, le decía a Ros, le decía a Mario, quédense tranquilos, a Paola, porque dependía de mí. Me voy con un sinsabor, pero para mí, no me considero mejor que nadie en el campo de batalla ni considero que nadie en el campo de batalla es mejor que yo. Todos somos humanos. He ido a tantas finales sin pensarlo, me convertí en un exponente en el campo de batalla".