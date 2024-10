Jean Modelo y Rosmary Gilbert de Calle 7 Panamá aclaran su situación sentimental

Jean Modelo, el bicampeón de Calle 7 Panamá, comentó: “Está pasando algo muy bueno. Tenemos una linda amistad y nos llevamos bien en el campo de batalla. La estoy ayudando con sus entrenamientos y con varias cosas, y ella también me está ayudando a mí a entrenar”.

El capitán de la Furia Roja enfatizó que mantiene una buena amistad con Rosmary, destacando la buena química que hay entre ellos, pero reconociendo que las especulaciones siempre estarán presentes.

Por su parte, Rosmary Gilbert reafirmó las declaraciones de su compañero: “Somos amigos. Compartimos fuera del campo de batalla; entrenamos juntos esta temporada y a veces salimos a comer. A mí no me importa que nos vean; creo que no hay nada de malo”.