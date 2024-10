Kathiana, la novata revelación de Calle 7 Panamá quedó fuera de competencia

Kathiana etapa verde.mp4

Kathiana se despide de Calle 7 Panamá

La competidora de la Furia Roja, Kathiana, se despidió en el streaming de Calle 7 Panamá y, en medio de lágrimas, expresó que se iba feliz por su rendimiento, pero triste por la forma en que debía retirarse.

"Hoy no sé por qué pasan las cosas, pero Dios tiene un propósito. Solo Él sabe por qué suceden. Justo cuatro días antes de la etapa verde me lesiono, y a pesar de todo, siempre pensé: 'Yo puedo, soy fuerte, porque esto me gusta. Me gusta competir.' Es doloroso, pero me encanta", compartió Kathiana tras su salida del campo de batalla.

"Quizás tener que irme de esta manera es lo más difícil, pero a veces hay que ser fuertes y aprender a hacer una pausa en la vida. Necesito recuperarme", agregó la competidora, explicando que cuatro días no fueron suficientes para recuperarse al 100% de la lesión en su hombro.

Kathiana afirmó que, aunque no se va triste, le queda el sinsabor de retirarse debido a una lesión y no por no haber podido lograrlo.