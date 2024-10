Kathiana sigue en competencia de Calle 7 Panamá y va directo a la etapa verde

Tras someterse a los exámenes médicos pertinentes, la competidora confirmó que podrá seguir en la competencia a partir del lunes. "El médico me dijo que estoy bien, solo necesito reposo y descanso. Me dieron incapacidad hasta el día lunes, así que ya el día lunes puedo regresar a competir", afirmó Kathiana, generando alivio entre sus seguidores.

Kathiana reveló que, al llegar a la competencia, sintió la necesidad de preguntarle a Rosmary cómo manejó su propia lesión en el pasado, reconociendo que esta experiencia puede repetirse.

"Tenía la necesidad de preguntarle a Ros cómo se sentía en esos momentos, y es algo muy similar. Los dolores son muy parecidos a lo que le pasó a ella. Espero que lo mío no sea algo más fuerte de lo que es ahora, y sé que tengo que cuidarlo", expresó Kathiana, quien admitió sentir un poco de miedo e inseguridad respecto a su situación.

Kathiana sabe que esta en Calle 7 Panamá por un propósito

La competidora Kathiana, sabe que es una de las revelaciones novatas en Calle 7 Panamá, afirma que tiene un propósito claro en la competencia. "Ayer, cuando estaba en el hospital, lloraba en la camilla porque decía: 'He luchado tanto. Siento que no estoy aquí solo por estar; estoy aquí por algo y me he mantenido firme por una razón'", compartió Kathiana, mostrando su determinación.

Sus compañeros de la Furia Roja le brindaron su apoyo y cariño, exhortándola a priorizar su descanso. Reconocieron que tiene mucho que ofrecer en Calle 7 Panamá y la animaron a seguir apostando por más temporadas.

Kathiana está lista para regresar con todo a la competencia el próximo lunes, donde hará su debut en la etapa verde de la vigésima segunda temporada de Calle 7 Panamá.