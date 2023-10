¡Sorpresa! Mónica Lee está de regreso a Calle 7 Panamá

Así como lo lee, Mónica Lee fue una de las grandes sorpresas este lunes en el inico de la temporada 20 de Calle 7 Panamá y es que, su regreso no fue con la fiebre amarilla, no, ahora es nada más y nada menos que de escarlata, el equipo de la furia roja le dio la bienvenida a ella. Por su parte, Kevin Varela también regresó pero ahora como amarillo, ya que siempre fue de la furia roja.

La también llamada China Warrior salió al campo de batalla con una gabardina negra que le tapaba el color al que iba a representar, para sorpresa de todos, en esta temporada será roja y ella se siente complacida con este nuevo reto que se le presenta.

Yo estoy en shock al igual que todos ustedes, mi corazón y mi esencia todo es amarilla, desde el día uno portando ese color, pero ahora me toca ser roja y aunque me cayó como balde de agua fría la noticia, no lo puedo negar, pero hay que verle el lado positivo a las cosas. Yo estoy en shock al igual que todos ustedes, mi corazón y mi esencia todo es amarilla, desde el día uno portando ese color, pero ahora me toca ser roja y aunque me cayó como balde de agua fría la noticia, no lo puedo negar, pero hay que verle el lado positivo a las cosas.

La China Warrior afirmó que estar de regreso ha sido lo mejor que le ha pasado porque ahora el nivel de competencia que tienen sus compañeras es muy grande. "Voy a darlo todo".

Fans reaccionan al ver a Mónica Lee de rojo

La China ha causado mucho revuelo en redes sociales al ver su nueva piel, muchos cibernautas han dicho que igual van a seguir apoyándola mientras que otros no saben porque cometió ese error. "Te queremos Mónica, siempre serás una pollita para mi", "Yo amo verte competir me costará verte de roja eso si", decían algunos de los comentarios.

Recordemos que Mónica Lee fue campeona en la segunda temporada de Calle 7 Panamá.