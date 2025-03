¡Triste noticia! Astrid deja la competencia tras sufrir una fractura

"No lo quise poner de excusa jamás porque sentía que era mi proceso. Para mí, honestamente, solo era cuestión de tiempo adaptarme al campo de batalla porque yo conozco mis capacidades y sé lo que soy capaz de lograr", comentó Astrid tras su salida.

Con una mezcla de tristeza y frustración, añadió: "Me siento frustrada, me siento triste, me hubiera encantado aportarle muchísimo más al equipo".

Astrid será sometida a una cirugía

Según el diagnóstico médico, será sometida a una cirugía en su mano. A pesar de tener la opción de optar por un tratamiento de terapias, el médico le recomendó someterse a la intervención quirúrgica para asegurar una recuperación completa y garantizar que su mano recupere al 100% de su capacidad.