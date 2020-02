Colorido e imponente desfile de las reinas del Carnaval de Las Tablas el sábado de culecos

View this post on Instagram

Iniciamos nuestro camino a la victoria explorando tierras nunca antes visitadas por el hombre, en el punto donde convergen todas las culturas del lejano oriente, existe un valle encantado habitado por creaturas increíbles, EL VALLE DE LOS DRAGONES INVISIBLES. Diseño: Clinio García @cliniogarcia Confección: Alexander González @alexg1070 Hair & makeup: Gabriel León @gaboleon_professional Foto: @shagstudio #YoSoyCalleArriba #ReinaFianeth #La2020 #Soñada #VivaCalleArriba #LasTablas #Carnaval2020