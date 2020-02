View this post on Instagram

Las extensas sabanas africanas son su campo de batalla, tierras donde aguerridas y valientes e implacables mujeres se levantaron contra la mano cruel y miserable del conquistador, LAS AMAZONAS DEL DAHOMEY. Escrito Diseño de carro alegórico y vestuarios: Horacio Prado @prado_horacio Confección de carro alegórico: Heliodoro Sandoval Diseño del traje de coronación: Horacio Prado @prado_horacio Confección de traje de coronación: Maximiliano Castillo @maxi7410 Confección de disfraces de damas secundarias y principal: Jean Carlos Coba @jean_coba Disfraces de niñas y heraldos: Roberto Gómez Diseño de corona y joyero de coronación: Ricardo Canto @realrichiecanto Confección de corona y joyero de coronación: George Wittels @gwittels Hair & Makeup: Gabriel Ramírez León @gaboleon_professional