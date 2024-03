Calle Abajo de Las Tablas: Sofía Gabriela Ureña es parte de una dinastía de 7 reinas

Sofía Gabriela Ureña, Calle Abajo de Las Tablas es parte de una gran dinastía

Desde muy pequeña, SM Sofía Gabriela ha formado parte de la corte de distinguidas reinas del Barrio de Punta Fogón y es parte de una dinastía familiar en la que ya 7 de ellas ya han sido soberanas.

"Desde pequeñita siempre he estado montada en carros, siempre esto es una preparación que viene desde el día 1, desde que tengo 3 años he estado montada en un carro y bueno he seguido, me encanta", expresó SM Sofía Gabriela.

La monarca 64 reveló que desde el día de su proclamación ya han empezado con todo en los preparativos con el Carnaval 2025. Además confesó que lo más difícil ha sido manejar el tiempo.

"Hay que saber administrar el tiempo, tienes que vivir tu tiempo con el trabajo, con las actividades con la tuna, actividades como reina", agregó la soberana de Calle Abajo de Las Tablas, quien prometió mucho lujo y esplendor para su carnaval.