Cuándo terminan los Carnavales 2026 en Panamá y qué día es feriado nacional

Los Carnavales 2026 en Panamá finalizarán el martes 17 de febrero, fecha conocida tradicionalmente como el Martes de Carnaval. Las autoridades recordaron que esta fecha está establecida como día de descanso obligatorio en todo el país, según lo contemplado en la legislación laboral vigente.

Martes de Carnaval será feriado nacional

El Martes de Carnaval es considerado uno de los días festivos más importantes del calendario panameño, debido a que marca el cierre oficial de las festividades carnavalescas antes del inicio de la Cuaresma.

Durante esta jornada, gran parte de las actividades laborales y administrativas suelen suspenderse, mientras continúan los eventos recreativos y culturales en distintos puntos del país.

Operativos de tránsito por movilización masiva

Alcaldía de Panamá - carnavales 2026 @MUPA

Debido al alto desplazamiento de personas hacia el interior del país durante estas fechas, las autoridades anunciaron la implementación de operativos viales que incluyen:

Inversiones de carriles en rutas hacia el interior y retorno hacia la capital

Cierres de vías en sectores donde se desarrollan actividades carnavalescas

Entre las áreas con restricciones se encuentra la Cinta Costera, donde se realizan eventos y presentaciones como parte de la celebración.

Recomendaciones para viajeros

Las autoridades recomiendan a la población:

Planificar el retorno con anticipación

Verificar los horarios de inversión de carriles

Seguir las indicaciones de tránsito

Mantener medidas de seguridad durante las celebraciones

Los Carnavales representan uno de los periodos con mayor movilización vehicular y turística en Panamá, por lo que las entidades de seguridad mantienen operativos especiales a nivel nacional.