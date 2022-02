Interesante análisis de "Encanto" aborda temas sobre la salud mental

Los problemas de salud mental que son tema de discusión actualmente, animaron a Kadesha Adelakun, psicóloga consultada por el diario CNN, a debatir sobre el tema y dar su valioso aporte.

Recordemos que en "Encanto", Mirabel, personaje principal, nos presenta a la familia Madrigal, describiendo alegremente el "don" o poder mágico de cada uno. Más tarde nos enteramos de que la magia y la casa encantada de la familia tienen un lado más oscuro, originado en un momento traumático después de que la familia se viera obligada a huir de su casa, atravesar el desierto y cruzar un río en busca de seguridad.

Mirabel es el único miembro de la familia Madrigal que no recibe un don.

"Mirabel era en verdad el pegamento de la familia, pero nadie lo veía realmente", dice Adelakun.

Por su parte, Mara Sammartino, terapeuta en Fairfield, California; manifiesta que no es casualidad que su personaje sea alguien con el que muchos pueden identificarse, poniendo el ejemplo de inmigrantes.

"Intenta comunicarse con su abuela: 'Mira, esto es lo que estoy viviendo. Quiero que me vean'. Muchas veces, las generaciones más jóvenes, lo que he visto a lo largo de los años, quieren ser vistas (por sus familias), quieren el reconocimiento al menos, y no lo están consiguiendo", dice Jenny Lemus, psicoterapeuta en Chicago.

Personajes que resuenan

Y así, los especialistas también analizaron a Isabela, la chica perfecta que siente que por ningún motivo debe fallar; también sobre Luisa, la hermana fuerte que debe llevar el peso de la familia sobre sus hombros, de hecho, el tema que habla de ella, titulado "Surface Pressure", confiesa que está a punto de quebrarse.

Asimismo, se menciona al popular y querido Bruno, quien representa un gran secreto familiar que no debe revelarse; y la abuela, la matriarca que transmite un trauma, está obsesionada con mantener sus poderes mágicos y no se da cuenta de cómo sus experiencias como madre joven, han creado la fractura de la familia.

