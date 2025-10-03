Película Cine -  3 de octubre de 2025 - 14:43

"Jesús, Luz del Mundo": la nueva película animada que llega a los cines de Panamá

La película animada “Jesús, Luz del Mundo”, de los creadores de El Rey León y Mulán, llega a los cines de Panamá el 16 de octubre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Esta semana se realizó la premier en Panamá de “Jesús, Luz del Mundo”, una producción animada que combina aventura, música y fe, creada por los mismos responsables de clásicos como El Rey León y Mulán.

La película narra la vida, muerte y resurrección de Jesús desde la perspectiva del apóstol más joven, Juan, ofreciendo una mirada fresca y conmovedora que busca atraer tanto a niños como a adultos.

Durante la presentación, los asistentes disfrutaron de una experiencia llena de colores, música y animación de alta calidad, con escenas que transmiten la fuerza de los milagros de Jesús de forma clara y cautivadora, especialmente pensada para el público infantil y familiar.

Trama de la película

La historia sigue a Juan, un joven que busca ayuda para pagar los impuestos de su familia. En ese camino se cruza con Jesús, un hombre que transformará su vida y lo llevará a vivir experiencias inolvidables junto a otros discípulos como Pedro y Santiago, en un relato que cambiará el rumbo de la historia.

Estreno en Panamá

“Jesús, Luz del Mundo”, una producción de Salvation Poem Project y distribuida por Canzión Film, estará disponible en todos los cines de Panamá a partir del 16 de octubre.

Se trata de una propuesta cinematográfica ideal para quienes buscan una experiencia familiar diferente, con un mensaje de esperanza y un formato visual de nivel internacional.

