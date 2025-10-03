"Jesús, Luz del Mundo": la nueva película animada que llega a los cines de Panamá

Esta semana se realizó la premier en Panamá de “Jesús, Luz del Mundo” , una producción animada que combina aventura, música y fe, creada por los mismos responsables de clásicos como El Rey León y Mulán.

La película narra la vida, muerte y resurrección de Jesús desde la perspectiva del apóstol más joven, Juan, ofreciendo una mirada fresca y conmovedora que busca atraer tanto a niños como a adultos.

Durante la presentación, los asistentes disfrutaron de una experiencia llena de colores, música y animación de alta calidad, con escenas que transmiten la fuerza de los milagros de Jesús de forma clara y cautivadora, especialmente pensada para el público infantil y familiar.

Trama de la película

La historia sigue a Juan, un joven que busca ayuda para pagar los impuestos de su familia. En ese camino se cruza con Jesús, un hombre que transformará su vida y lo llevará a vivir experiencias inolvidables junto a otros discípulos como Pedro y Santiago, en un relato que cambiará el rumbo de la historia.

Estreno en Panamá

“Jesús, Luz del Mundo”, una producción de Salvation Poem Project y distribuida por Canzión Film, estará disponible en todos los cines de Panamá a partir del 16 de octubre.

Se trata de una propuesta cinematográfica ideal para quienes buscan una experiencia familiar diferente, con un mensaje de esperanza y un formato visual de nivel internacional.