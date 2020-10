View this post on Instagram

Ufff, qué cool se siente estar de vuelta #TacoLovers y estamos ready pa’ llegar con el flow de siempre este 28 de septiembre en la re-apertura de nuestras sucursales 💜😜 Tomamos todas las medidas de seguridad necesarias para su protección y con una promo exclusiva pa’ que se vayan contentos y llenos de flow #LiveMAS 😎 ¡Ya saben mi gente! 🙌