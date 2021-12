Addison House presenta su nuevo showroom en Costa del Este

Addison House ha sido, no solo la casa de miles de familias panameñas, sino también, de arquitectos, decoradores y proyectos que han elegido esta mueblería como un referente a la hora de remodelar sus espacios.

Su expansión se llevó a cabo junto a sus co- arrendatarios, por lo que se podrán encontrar marcas exclusivas como Talene, Be my Concept- Master Rugs, Artecasa, Woodok Studio, Panamá Shades- Monique Mulino- Trinidad Arias- Carolina Castrillón- DecoArt- José Balza- WALL507- RR5 SYNERGY GROUP- y A.L. Duo Design.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXob2CCIXcJ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Addison House (@addisonpanama)

Visita la nueva sucursal de Addison House y descubre este espacio lleno de estilo, decoración y creatividad para lograr que cada uno de tus ambientes estén llenos de sofisticación.

Encuentra todo lo que necesitas para amueblar tus espacios en un solo mundo, el mundo de Addison House.

Los esperamos en Panamá Design Center, Costa del Este

Sigue Addison Hose en sus redes sociales y entérate de todo lo que tienen para ti @addisonpanama y también su página web www.addisonpanama.com