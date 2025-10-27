Corporación El Sol promueve la Educación Financiera entre jóvenes panameños.

Con el propósito de educar y fomentar decisiones económicas responsables, Corporación El Sol continúa ofreciendo sus talleres de Educación Financiera. Este año, visitamos el Instituto Comercial Panamá junto con Junior Achievement Panamá, una entidad dedicada a formar y preparar a niños, jóvenes y mujeres en temas de salud financiera y emprendimiento.
“Agradecemos a nuestro equipo de voluntarios por su dedicación y entusiasmo en esta y todas las actividades que forman parte de El Sol en Acción”, añadió la Sra. Grimaldo.
Este esfuerzo forma parte del programa de Responsabilidad Social El Sol en Acción, cuyo propósito es identificar y apoyar a comunidades con diferentes necesidades, proporcionando herramientas que contribuyan a mejorar su bienestar.
Para obtener más información sobre el programa, puede visitar www.corporacionelsol.com.