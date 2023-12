Emisión Postal conmemorativa de relación diplomática de la Orden de Malta con Panamá

_MG_5116 (1).JPG

Por Panamá, el reconocido Maestro Aristides Ureña creó un hermoso lienzo inspirado en el inicio de las relaciones diplomáticas, que fue utilizado para el diseño de la estampilla panameña.

El lunes 4 de diciembre se realizó el sellado oficial de esta emisión conmemorativa.

En Panamá, las Damas y Caballeros de Orden de Malta realizan donaciones, giras médicas, y asistencia social y humanitaria, enmarcados en su profunda creencia de servicio a los pobres y enfermos.

Efectivamente, dese 2020, la Asociación Panameña de la Orden de Malta ha donado 800 toneladas métricas de arroz fortificado, equivalente a 8 millones de platos de comida, brindando una fuente esencial de nutrición en áreas de alta necesidad en toda la República de Panamá. Adicionalmente, realiza giras médicas y de asistencia social, así como donaciones de equipos médicos y medicamentos.

En Panamá, la Orden de Malta esta conformada por 42 Damas y Caballeros, y mas de 50 voluntarios y primeros respondientes permanentes.

En el plano internacional, la Soberana Orden de Malta, que fue fundada en 1,113, mantiene relaciones diplomáticas con mas de 100 estados, la Unión Europea y las Naciones Unidas. No tiene ningún objetivo económico o político y no depende de ningún otro Estado o gobierno. Es una orden Laica Religiosa Católica, conformada por mas de 13,500 Damas y Caballeros y decenas de miles de Voluntarios, que resumen su misión en el lema: “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”: testimonio y defensa de la fe y asistencia a los enfermos y los necesitados. Para obtener más información sobre la Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, visite https://ordendemaltapanama.org/