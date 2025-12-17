Panamá Contenido Patrocinado -  17 de diciembre de 2025 - 17:28

ENA celebra la Navidad con niños de San Miguelito a través del deporte

ENA, junto con la Fundación Formando Talentos, organizó esta actividad con el objetivo de que los participantes vivieran una gran experiencia.

En un ambiente de alegría, unión y espíritu navideño, la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) llevó a cabo la actividad ‘Un Gol por la Navidad’, una jornada deportiva creada para celebrar estas fiestas junto a niños y niñas de las escuelas de fútbol del distrito de San Miguelito, donde el deporte se convirtió en una herramienta de integración y convivencia.

Junto con la Fundación Formando Talentos, ENA organizó esta actividad para que los participantes vivieran una experiencia que integró deporte, recreación y valores. A través de un torneo infantil, la iniciativa promovió principios como el compañerismo, el respeto, el juego limpio y la solidaridad, reafirmando el compromiso de ENA con la inclusión, la igualdad de género y el desarrollo integral de la niñez.

“Un Gol por la Navidad” fue concebido como una forma significativa de cerrar el año, transmitiendo un mensaje de esperanza y unión, y demostrando que el deporte puede convertirse en un espacio seguro para compartir, aprender y celebrar en comunidad. La jornada estuvo marcada por sonrisas, entusiasmo y un fuerte sentido de pertenencia, tanto dentro como fuera de la cancha.

La actividad contó además con la participación especial de los futbolistas Juan Ramón Solís y Gabriel Torres, quienes compartieron con los niños y niñas, motivándolos a soñar en grande y la relevancia de no solo robustecer el cuerpo mediante el deporte, sino también cultivar la mente sin cesar, aprendiendo y fortaleciendo a través del estudio y la lectura.

Con este tipo de iniciativas, ENA reafirma su compromiso social y su apuesta por generar espacios que fortalezcan la convivencia, la ilusión y el bienestar de las comunidades, especialmente en fechas tan significativas como la Navidad.

