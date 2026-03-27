FAE Panamá mantiene su rumbo frente a limitaciones presupuestarias.

La Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales, organizadora del Festival Internacional de Artes Escénicas, ha informado que por razones ajenas a su voluntad ha debido reestructurar el formato previsto para esta edición 15, que tendrá lugar del 16 al 20 de abril, con una programación confirmada compuesta por obras, artistas y maestros de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Francia y Panamá, en el Teatro Nacional, Ateneo de CDS y teatros de la Ciudad de las Artes.

El nuevo esquema ha implicado concentrar el evento en cinco días, en vez de la semana acostumbrada, cancelar las presentaciones de compañías de teatro de Brasil y Colombia y de danza de EE.UU. y Panamá y reducir el número de funciones y salas, para poder ofrecer a su público y a los artistas escénicos de nuestro medio, un festival más controlado y concentrado, sin perder los altos niveles de calidad que distingue a esta, la principal iniciativa escénica con la que cuenta la ciudad, reconocida dentro y fuera del país.

FAE 23 - Escuelas 1 La información actualizada del festival estará disponible a través de sus redes sociales. Cortesía

La razón para este reajuste es económica, por la insuficiente respuesta de patrocinadores tanto estatales como privados, por lo que en esta ocasión en que el festival cumplirá 22 años de creación, 15 ediciones, ya que inició en 2004 como una bienal, el equipo de trabajo del FAE Panamá dedicará los días próximos a multiplicar esfuerzos para poder ampliar la plataforma financiera necesaria para realizarlo en propiedad, con el apoyo de aliados confirmados, en primer lugar del Ministerio de Cultura, además del Banco Nacional, GECU de la Universidad de Panamá, embajadas de España y Argentina, Fundación Carbonell, Alianza Francesa, entre otros.

El esfuerzo principal del FAE Panamá 2026 está fijado ahora en no afectar sus programas gratuitos de carácter social como el Laboratorio Formativo FAE, el FAE al Aire libre y en especial El FAE llega a las Escuelas del Barrio, que tiene contemplado llegar a Santa Ana, San Felipe, El Chorrillo y Calidonia, extendiendo también sus alcances fuera de la capital para sumar al Centro de Arte y Cultura de Colón, con funciones para escuelas de esa ciudad, por primera vez en la historia del festival.

FAE 26 - arte TUSTIQUETES boletos y full pass Costos del Festival de Artes Escénicas de Panamá. Cortesía

La Fundación FAE hace un llamado a sus seguidores, aliados y amantes del teatro y la danza, y de la cultura en general, para que apoyen esta gestión adquiriendo con entusiasmo los boletos para las distintas funciones a través de Tustiquetes.com, con la garantía de que disfrutarán de magníficos espectáculos, y que den su respaldo a los segmentos sociales del festival contribuyendo con donaciones a la cuenta de la fundación: 04-04-01-522899-4, Banco General.

Las personas que han comprado boletos de las compañías que salieron de programación serán contactados por la Fundación FAE para los arreglos del caso. La información actualizada del festival estará disponible a través de sus redes sociales oficiales FAE Panamá en Instagram, Facebook y X, lo mismo que en www.faepanama.org.