La 2da válida del Campeonato de Automovilismo Terpel 2023 todo un éxito

Dia de verano, adrenalina, deporte y evento familiar. No se puede pedir más al Campeonato de Automovilismo Terpel 2023. Y es que la organización no se detiene, no descansa y el resultado es que cada evento queda mejor que el anterior. Gradas llenas, espectáculo en pista y montaje de primer nivel. El Automovilismo está de vuelta y llegó para ser un grande.