Panamá será sede de sesiones de la Corte Interamericana en mayo 2026

La Ciudad de Panamá será sede del 189 Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se desarrollará del 4 al 8 de mayo de 2026.

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De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, durante esta jornada se llevarán a cabo:

Tres audiencias públicas sobre casos de fondo

Un seminario académico abierto al público

Reuniones protocolarias con autoridades nacionales

Estas actividades forman parte del trabajo regular del tribunal en la región.

Panamá busca fortalecer cooperación internacional

El Gobierno panameño reiterará durante estas sesiones la importancia de fortalecer la cooperación entre los Estados y la Corte para garantizar la implementación efectiva de sus decisiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048419328261857389?s=20&partner=&hide_thread=false La ciudad de Panamá será la sede del 189 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tendrá lugar durante la primera semana de mayo.



“La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará en Panamá entre el 4 y 8 de mayo de 2026 para… pic.twitter.com/ALslh9sZXB — Telemetro Reporta (@TReporta) April 26, 2026

Además, el evento permitirá acercar el trabajo del sistema interamericano a la región, promoviendo:

La difusión del derecho internacional

El fortalecimiento del Estado de derecho

La protección de los derechos humanos en las Américas

Evento coincide con fecha histórica

Este encuentro adquiere una relevancia especial al coincidir con el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, impulsado por Simón Bolívar.

El Ministerio destacó que este contexto histórico refuerza la vocación de Panamá como un espacio de diálogo e integración regional.

Papel de Panamá en la región

Las autoridades subrayaron que ser sede de este evento resalta el rol activo de Panamá en el ámbito jurídico internacional, así como su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos.