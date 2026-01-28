Supermercados Xtra impulsa su transición energética con la instalación de paneles solares en sus sucursales

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, el bienestar de las comunidades y el desarrollo responsable de Panamá, Supermercados Xtra anunció el inicio de la primera fase de su proyecto de energía solar, que contempla la instalación de paneles solares en cinco de sus 62 tiendas a nivel nacional, Feria Xtra La Villa, Feria Xtra Ocú, Feria Xtra Mañanitas, Maxi Feria Xtra Chilibre y Maxi Feria Xtra San Vicente.

En esta primera fase se instalarán 2,136 paneles solares, que permitirán generar en su primer año más de 1.3 millones de kWh de energía limpia, lo que equivale aproximadamente al consumo eléctrico anual de unos 235-240 hogares panameños. Gracias a este sistema, entre 44% y 72% del consumo energético de estas sucursales será cubierto por energía solar, dependiendo de cada ubicación.

Firma convenio Xtra - CasaBaterias2

La instalación de estos sistemas de energía limpia representa un importante impacto ambiental positivo, equivalente a sacar de circulación 332 automóviles, plantar aproximadamente 39,860 árboles y evitar la emisión de unas 997 toneladas de dióxido de carbono (CO) anuales.

“Este proyecto refleja nuestra convicción de que el crecimiento empresarial debe ir de la mano del cuidado del entorno y del bienestar de las comunidades donde operamos. La transición hacia energías limpias es una responsabilidad compartida, y como empresa con presencia nacional queremos aportar con acciones concretas que generen un impacto positivo y duradero para el país”, destacó Jean Christophe Tijeras, CEO de Supermercados Xtra.

Firma convenio Xtra - CasaBaterias4

Esta iniciativa se desarrolla mediante un convenio con la empresa La Casa de las Baterías, compañía panameña con 50 años de trayectoria en el mercado y con presencia en 4 países de la región, reconocida por la distribución de marcas líderes a nivel mundial y por operar bajo los más altos estándares de calidad, lo que garantiza la confiabilidad del sistema y la generación eficiente de energía limpia para las sucursales participantes.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la innovación, la confiabilidad y las soluciones energéticas sostenibles que aportan valor real a nuestros clientes y al país. Al igual que Supermercados Xtra, trabajamos con la misma pasión y responsabilidad que nos ha caracterizado desde el primer día en baterías, ahora en las soluciones de energía solar que nuestros clientes requieren en sus operaciones” mencionó Juan Octavio Díaz, presidente de La Casa de las Baterías.

La estructuración, evaluación y acompañamiento del proyecto contó con la participación de ERA Group, firma global de consultoría especializada en optimización de costos y eficiencia operativa, que apoyó durante el proceso de análisis, diseño e implementación de la solución solar, contribuyendo a asegurar su viabilidad técnica, económica y su ejecución exitosa.

Firma convenio Xtra - CasaBaterias3

Con este proyecto, Supermercados Xtra reafirma su compromiso con Panamá, apostando por soluciones responsables que generen valor para la sociedad y contribuyan a un futuro energético más sostenible.