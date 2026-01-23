Micro Brew Fest Panamá celebra su edición XII y se consolida como el festival del verano

Micro Brew Fest Panamá regresa los próximos 6 y 7 d e febrero de 2026 al Parque de Los Lagos, Ciudad del Saber , celebrando su duodécima edición y reafirmándose como la principal plataforma de impulso para la industria cervecera artesanal y la gastronomía local del país.

Durante dos días, el festival reunirá a más de 13,500 asistentes en una experiencia que integra cerveza artesanal, cocina local, música y entretenimiento, en un entorno al aire libre que se ha consolidado como una referencia del verano panameño. A lo largo de sus doce ediciones, el Micro Brew Fest ha evolucionado de un encuentro de nicho a un evento de alcance nacional, generando conexiones entre productores, consumidores, marcas y aliados estratégicos.

Esta edición contará con la participación de 28 cervecerías artesanales, una sidrería y más de 275 cervezas diferentes, reflejando la diversidad, creatividad y evolución constante del sector cervecero panameño. La propuesta se complementa con una robusta oferta gastronómica integrada por 16 restaurantes en el Food Hall de PedidosYa, venta de vinos naturales, áreas de juegos, tatuajes y diversas activaciones diseñadas para enriquecer la experiencia del público. La ambientación musical estará a cargo de nueve DJs powered by Longplay.

MICRO BREW FEST PANAMÁ (1) Esta edición contará con la participación de 28 cervecerías artesanales. Cortesía

Banistmo por segundo año consecutivo forma parte de los patrocinadores oficiales del Micro Brew Fest, reafirmando su compromiso con el emprendimiento, la cultura, la innovación y la creación de experiencias que conectan a sus clientes con soluciones financieras pensadas para ellos.

“Por segundo año consecutivo formamos parte de los patrocinadores oficiales del Micro Brew Fest, plataforma que nos permite acercarnos a nuestros clientes en un entorno diferente para celebrar el talento y la producción local. A través de nuestra tarjeta Mastercard Banistmo, ofrecemos beneficios como descuentos, precios especiales en preventas, experiencias exclusivas y espacios que promueven conexiones positivas, al tiempo que apoyamos a emprendedores y aliados comprometidos con el crecimiento del país”, dijo Juan Carlos Cedeño, director de mercadeo de Banistmo.

Por su parte, PedidosYa celebra su quinto año consecutivo como aliado del festival, alineando su participación con su visión de fortalecer la oferta gastronómica y facilitar experiencias innovadoras para los consumidores.

MICRO BREW FEST PANAMÁ (2) Habrá más de 275 cervezas diferentes. Cortesía

“El Micro Brew Fest se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes del verano panameño, celebrando la creatividad y el talento del ecosistema gastronómico local. Para PedidosYa es un orgullo acompañar este crecimiento y reafirmar nuestro compromiso con un segmento al que vemos un enorme potencial de desarrollo. Desde la plataforma trabajamos como un aliado estratégico de restaurantes y marcas, impulsando su visibilidad, su crecimiento y la conexión con los consumidores, siempre con el objetivo de entregar experiencias extraordinarias en cada pedido”, comentó Patricia González, Managing Director de PedidosYa Panamá.

Desde su creación, el Micro Brew Fest nació con el objetivo de construir una plataforma para una industria emergente. Doce ediciones después, se ha consolidado como un evento de impacto económico y cultural, generando miles de empleos directos e indirectos y fortaleciendo un ecosistema productivo que integra emprendimiento, innovación, música y gastronomía.

“El objetivo nunca fue solo hacer un gran evento, sino crear una plataforma que permita a las cervecerías impulsar sus marcas, generar ventas, crear comunidad y crecer de forma sostenible en un mercado cada vez más competitivo”, expresó Ricardo Fernández, socio fundador del Micro Brew Fest.

Diseñado para mayores de 18 años, el Micro Brew Fest Panamá 2026 reafirma su compromiso de seguir conectando a marcas, consumidores y aliados estratégicos, celebrando el crecimiento de la cerveza artesanal panameña y consolidándose como uno de los eventos culturales y gastronómicos de mayor relevancia del país.